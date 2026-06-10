中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月10日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は10日の記者会見で、日本の自民党が9日の総務会で安保関連3文書の改定に向けた政府への提言をまとめたことに関し、日本の右翼勢力は安全保障政策を攻撃的な方向に変えようとしているとして国際社会に警戒を呼びかけた。林氏は次のように述べた。日本の右翼勢力は「防衛力強化」「受動的対応」を掲げているが、実際には能動