９日、「ブラジルの魂−ポルチナーリ展」を鑑賞する来場者。（北京＝新華社記者／張晨霖）【新華社北京6月10日】中国北京市の中国国家博物館は「中国・ブラジル文化年」の重要交流プロジェクトとして「ブラジルの魂−ポルチナーリ展」を開催している。著名なブラジルの画家カンディド・ポルチナーリの作品56点を展示し、その芸術的業績と創作の軌跡を体系的に紹介している。９日、「ブラジルの魂−ポルチナーリ展」を鑑賞する来