署名が13万筆を超えた巨人・阿部慎之助前監督（47）の復帰を求めるオンライン署名の運営が10日、公式Xを更新。巨人および読売新聞社に、署名および要望書を送付したと発表した。同アカウントで「本日、読売巨人軍様ならびに読売新聞グループ本社様へ、簡易書留にて署名および要望書を送付いたしました。約13万人の皆様からお預かりした想いを、無事にお届けする段階まで進めることができました」と明かし、「改めまして、ご署