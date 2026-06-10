◇プロ野球 セ･パ交流戦 ロッテ-中日(10日、ZOZOマリン)中日は初回に一挙5点を先制しました。3連敗中のチームはロッテの先発左腕・毛利海大投手を攻め立てました。先頭の岡林勇希選手が粘って四球を選ぶと、続く鵜飼航丞選手がレフトへ先制タイムリー2ベース。その後2アウト1、2塁から細川成也選手がセンターへ2点タイムリー2ベースを放ち3点目とします。さらに石川昂弥選手が外角の直球をライトのホームランラグーンへ運び、4号2