お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（56）が10日、大阪市内で、MCを務めるテレビ大阪の街ブラバラエティー「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58、7月4日から土曜後7・54）のロケを行い歌手の近藤真彦（61）と初共演を果たした。ロケ終了後には取材に応じ、近藤について「僕が小学生のころからスーパーアイドル」と評し「いつもは晩酌して寝るけど、昨日は酒抜いた」というほど前夜から緊張していたことを明かした。「カメラ