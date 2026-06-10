東京・大田区で起きた強盗致傷事件で、事件後30年間フィリピンに逃亡し、強制送還後に逮捕・起訴された62歳の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。相原久仁雄被告は1995年、大田区蒲田のゲーム喫茶に男2人と押し入り、経営者の男性の腕をナイフで刺すなどした上、現金およそ70万円を奪った罪に問われています。10日の初公判で相原被告は、「間違いはありません」と起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で、「相原被