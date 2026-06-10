歌手で女優の小柳ルミ子（73）が10日放送の文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。ついステージで号泣してしまった自身を戒める場面があった。今年デビュー55周年を迎えた小柳は「どうやったら泣かないで歌えるか、ちょっと教えてください」と投げかけ。「凄いんですよ。この間も武道館で、宝塚をお辞めになったレジェンドたちとのイベントがあったんですね。いわゆる昭和の100曲の中