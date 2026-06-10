秋山ひろが、YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」にて「【闇深すぎ】「住み続けられる」はウソ？／老後資金を守るためのリースバックの落とし穴」を公開した。老後の資金繰りとして話題になる「リースバック」の危険性と、その裏に潜む落とし穴について解説している。 秋山氏はまず、リースバックを「自宅を売却してまとまったお金を得た後、家賃を払ってそ