ラグビー日本代表の宮崎合宿の参加メンバー35人が6月10日、発表された。13日からの合宿を経て、7月に開幕する新たな国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」に参加する。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）は、今季の代表のスローガンを「ともに超速」と明かした。「ラグビーは攻守の切り替えが非常に多くなっている。アンストラクチャーの場面で、連係や共同してプレーすることが求められる」と説明した。スロー