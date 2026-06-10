元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が10日までにインスタグラムを更新。私服姿をアップした。「六本木でのお仕事前L.L.Beanのヴィンテージトートがお気に入りです」とコメント。黒いタイトなトップスと、ロングスカートを合わせたコーディネートを披露した。この投稿にフォロワーからは「また大きくなってる」「誘われてるみたいで、思わずキュン」「めっちゃかわいいです」とコメントが寄せられている。