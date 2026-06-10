宮城県富谷市が推進する商工業の振興に関する業務を巡り、市内の建設会社に便宜を図った見返りに計28万円相当の接待を受けたとして、県警は10日、収賄の疑いで、市産業観光課課長補佐の菅原憲一郎容疑者（48）を逮捕した。