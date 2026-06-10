三菱自動車は１０日、日産自動車から新型の電気自動車（ＥＶ）「リーフ」のＯＥＭ（相手先ブランドによる生産）供給を受け、北米市場で今年後半から販売を開始すると発表した。年度内に１０００台を販売する目標で、日産の栃木工場で生産して輸出する。三菱自ブランドでの車名は「エクリプススポーツバック」。一部の外装デザインを変更して投入する。北米ではすでに三菱自が得意とするプラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）を