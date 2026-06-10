女優池上季実子（67）が20日、自身のXを更新。SNS上で拡散されたビジュアル上の変化について、経緯を説明した。池上は8日放送のBSフジ「クイズ脳ベルSHOW」に出演。その際の画像が拡散されると、前歯が1本欠けた様子で、顔のシルエットや雰囲気も一変したとして「別人？」「歯どしたん？」などの指摘が相次いでいた。池上は「皆さん、色々言ってくれて有難う御座います」と反響にリアクションすると「顔はコロナの後遺症治療で、ス