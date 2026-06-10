◇交流戦楽天―巨人（2026年6月10日楽天モバイル）三木肇監督（49）が休養し、ヘッドコーチから新たに指揮を執ることになった楽天・塩川達也監督代行（43）が、初采配からアクシデントに見舞われた。先発の古謝が初回、1死三塁の場面でわずか10球投げただけで何らかの異変が発生し、一旦ベンチへ。この回は治療後に再びマウンドに上がり、岸田の二ゴロの間に先制点を献上。それでもダルベックを空振り三振に仕留めて、何