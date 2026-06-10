グラビアアイドル熊田曜子（44）が10日、ブログを更新。ミスタードーナツの期間限定人気商品、もっちゅりんを購入したことを報告した。「噂のもっちゅりん前の発売期間中は食べられなかったの」とつづり「というのも子供達がSNSでもっちゅりんを見てずっと『食べたい食べたい』って言ってるの」と報告した。続けて「ママは子供達が学校へ行っている間ミスドに並んだよ並ぶ事40分買えたー」と喜んだ。熊田は「学校から下校