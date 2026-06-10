矢口真里が6月10日、自身のInstagramを更新。「梅雨なので、切りました」とボブヘアを公開した。 （関連：【画像】矢口真里、イメチェン姿に「まったく老けない」「若い頃より綺麗」） 矢口はInstagramに「梅雨なので、切りましたロング派の皆様ごめん」と綴り、胸の位置まであるロングヘアから髪を短く切ったボブヘアに変身した姿を披露。「めちゃんこ気に入ってます♡毛先パッツン初めてなので、今度ストレー