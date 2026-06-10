早稲田大学競走部に所属する鈴木琉胤(2年)が日本代表のユニフォーム姿を披露し、ファンの注目を浴びている。鈴木は八千代松陰高3年時に全国高校駅伝(都大路)の1区に出場し、日本人最高記録を更新するタイムで区間賞を獲得。2025年4月から早稲田大に進学すると、今年1月の箱根駅伝では4区を日本人区間最高記録で走破し、1年生として11年ぶりの同区区間賞に輝いた。箱根を沸かせた超新星は9日に自身のインスタグラム(@ruifirst