LE SSERAFIMのSAKURAが、滞在中のアメリカ・ロサンゼルスでの推し活の様子を自身のInstagramに公開した。 （関連：【画像あり】LE SSERAFIM SAKURA推し活を楽しむ姿に反響） ピンクのボブヘアが話題となっているSAKURA。「LAで推し活。This is the way. 我らの道。」と綴り、現在公開中の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のフィギュアやボールペン、ショップ