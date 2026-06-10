ＧＥＮＤＡは１０日の取引終了後、２７年１月期第１四半期（２～４月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４５．０％増の４９７億２００万円、最終損益は７億５２００万円の赤字（前年同期は２億２３００万円の黒字）となった。非ＧＡＡＰベースの調整後ＥＢＩＴＤＡは前年同期比８．０％増の４６億１２００万円だった。 北米事業は現金回収の負担が発生したことに伴い、売り上げが未達となったほか、統合一