山梨県北杜市は、初夏の風物詩になぞらえる「北杜市明野サンフラワーフェス2026」を7月18日（土）から8月16日（日）まで開催する。会場は北杜市明野町内の特設会場。入場料は無料だが、車での来場時は駐車場協力金が必要となる。 南アルプス、八ヶ岳、富士山といった壮大な山々を背景に、広大な農地に約60万本のひまわりが一面に咲き誇る景観が楽しめるイベント。日照時間日本一を誇る北杜市明野町において、毎年多くの