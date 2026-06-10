日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月10日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 40939(8084) 9月限 42246(8409) TOPIX先物 6月限 19876( 17008) 9月限 19203( 17035) 日経225ミニ 6月限8261(8239)