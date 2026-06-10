日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 17541( 16715) 9月限4129(3397) TOPIX先物 6月限 16246( 16246) 9月限7923(7923) 日経225ミニ 6月限362334(36233