日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 27083( 25314) 9月限 13811( 12545) TOPIX先物 6月限 12282( 11731) 9月限 20887( 20869) 日経225ミニ 6月限248441(24844