日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万3125円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 9( 9) インタラクティブ証券 5( 5) SBI証券 4( 4) ◯6万3250円プット 取引高(