日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万3250円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 52(52) BNPパリバ証券 27(27) ソシエテジェネラル証券 6( 6) SBI証券 2( 2) 松井証券