日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万5000円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 70(70) SBI証券 96(46) ソシエテジェネラル証券23(23) 松井証券23(23)