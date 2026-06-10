日経平均株価 始値64952.38 高値65098.86 安値63733.04 大引け64179.27(前日比 -1237.36 、 -1.89％ ) 売買高25億3581万株 (東証プライム概算) 売買代金11兆3336億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は大幅反落、一時1600円超売られる展開 ２．中東情勢が緊迫の度合い強め、FRB利上げ観測も重荷