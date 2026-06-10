大阪6月限 日経225先物64340-1060（-1.62％） TOPIX先物3850.0-51.5（-1.32％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比1060円安の6万4340円で取引を終了。寄り付きは6万4030円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万4525円）を下放れる形で売りが先行した。直後につけた6万4000円を安値にショートカバーが入り、前場中盤にかけて6万5090円まで下げ幅を縮めた。