広島市中心部をつなぐ国道2号「西広島バイパス」の延伸工事による車線規制が、7月1日の夜から全ての対象区間に拡大されます。広島国道事務所は西広島バイパスの車線規制について、7月1日午後9時から全ての区間に広げると発表しました。新たに規制されるのは、広島市西区観音本町から中区平野町までの2.3キロのうち、すでに規制されている区間を除く約1.7キロです。上下線ともに午前5時から午後10時は片側1車線、午後10時以