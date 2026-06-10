走行中の車とイノシシが衝突しました。新潟市秋葉区でイノシシの目撃が相次ぐなか、5月に車と衝突する事故が発生しました。幸いケガ人はいませんでしたが、車の前面がへこみ約40万円の修理代がかかったということです。 新潟市秋葉区を走行する車。ドライブレコーダーが捉えたのは『イノシシ』です。5月15日の夜、女性は仕事から車で帰宅途中にイノシシと衝突しました。前面はへこみ、しばらくしてエンジンが停止