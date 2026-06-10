●梅雨の中休みが13日(土)にかけて続く●梅雨の中休みは 昼夜の寒暖差が少々大きい日々●惑星の競演を楽しもう…日没後&明け方に天文ショー＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう10日(水)は待望の青空が復活…朝の気温は15度前後と少しヒンヤリ空気でしたが、日中は力強い日ざしとともに、山口市内で10日ぶりとなる、気温が30度に届く真夏日となりました。 この梅雨の中休みで楽しみたいのが、昨日もお伝えした、日没後