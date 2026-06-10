2026年7月期 日本テレビ系月曜プラチナイト枠 「ドラマDEEP」は、「もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜」に決定！放送は毎週月曜 24:24〜24:54、7月6日（月）スタート（7月6日の第1話は24:34〜25:04放送）。TVer、Huluにて毎話放送後配信開始。2026年4月から月曜に引越してさらにパワーアップした「ドラマDEEP」。大人の女性をターゲットに、深夜だからこそ描けるディープな人間模様や緊迫するサスペンスをテーマに