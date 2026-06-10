北海道小樽市で飲酒運転の車が乗用車と正面衝突し大学院生が死亡した事故で、危険運転致死の罪に問われている男の初公判が開かれました。今回のケースでは、危険運転致死罪は法定刑が１５年以下の懲役刑です。専門家によると、飲酒の量や飲酒が事故に与えた影響が量刑を決める判断基準になるといいます。６月１０日の裁判で大沢被告は、「大量に飲酒していた」「事故の瞬間の居眠りは酒の影響だと思う」と述べました。飲酒は