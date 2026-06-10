2026年7月期 日本テレビ系月曜プラチナイト枠 「ドラマDEEP」は、「もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜」に決定！放送は毎週月曜 24:24〜24:54、7月6日（月）スタート（7月6日の第1話は24:34〜25:04放送）。TVer、Huluにて毎話放送後配信開始。「もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜」のＷ主演は実力派の二人！森迫永依と前田公輝に決定。森迫は、「普通に幸せな結婚生活を送りたい」と願い、初めて愛