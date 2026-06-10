あす6月11日（木）よる7時〜7時54分 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「海＆山から迫り来る脅威を防げSP」。見どころをご紹介！■大量の覚醒剤はどこに？突破税関が挑むコンテナ密輸事件今回の「突破税関」も夏の特別編！空港を飛び出し密輸を食い止める。木村昴らが演じる職員が向かったのは、日本に入ってくる貨物を調べるコンテナ検査センター。ベトナムからのコンテナに不正薬物が隠されている可能性があると情報