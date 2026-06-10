◇第75回全日本大学野球選手権記念大会2回戦関大5―3北九州市大（2026年6月10日東京ドーム）全日本大学野球選手権は10日、2回戦が行われて8強が出そろった。関大は北九州市大を5―3で下し、準優勝した1991年以来35年ぶりの8強入りを決めた。最速152キロ左腕の百合沢飛（3年）が9奪三振を数える6回0/3、3失点と好投し、鮮烈な全国デビューを飾った。初回に自己最速まで2キロに迫る150キロを計測。92球投じたうち、直