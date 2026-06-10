俳優の庄司浩平が10日、都内で行われた「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」（SSFF & ASIA）アワードセレモニーに登壇。初めて出演したショートフィルムへの想いを語った。【全身ショット】スタイリッシュ！ブラウンスーツを着た庄司浩平庄司はショートフィルム・Generative Tokyo Project『彼方の声』に出演。脚本を初めてみた時、「小説の純文学的な話かと思いました」と回顧。“ショートショートならで