ボートレース津の「住信SBIネット銀行賞」は10日、4日目を終えた。かつての“大外のスペシャリスト”が本領発揮！？得点率21位タイの5・40で予選ラストの2Rに6号艇で登場した沢大介。1着なら6・17に浮上する厳しい準優勝負駆けだったが、展開がもつれるなか、6コースからスムーズにブイ際を差し抜けた沢がアタマまで突き抜け、3連単＜6＞＜5＞＜3＞は2万4890円の高配当。穴党を喜ばせた。「良かったですね。展開とはいえ、1