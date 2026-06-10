歌手の近藤真彦（６１）が１０日、大阪市内で、テレビ大阪「大阪おっさんぽ」（関西ローカル）の取材会にお笑いコンビ、メッセンジャーの黒田有（５６）とともに出席した。同番組の７月１８、８月１日放送（土曜、後７・５４）で黒田、橋下徹氏（５６）と出演する近藤はこの日、大阪の天満橋や天神橋筋商店街、京橋を街ブラ。黒田が「思春期のスーパーアイドル。晩酌して寝るが、きのうは酒を抜いた。スタッフに『ＮＧ多いでし