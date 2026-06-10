大谷翔平選手をあしらった特別塗装機を見送る日航関係者ら＝10日午後、羽田空港米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手をあしらった日航エアバスA350の特別塗装機「DREAMSHOJET」が10日、最後のフライトとなり、福岡空港から羽田空港へ向けて出発した。夢を追う若者たちを応援するプロジェクトの一環として、2024年9月から運航していた。後部の両側に、打者と投手両方の姿が描かれた機体は24年9月29日、羽田発札幌行きで就