山形市で行われた競技用けん玉大会。小学生からシニアまで51人が参加。10種類の技を5回ずつ行い、成功した数を競います。会場は私語厳禁。技に影響が出ないよう、アナウンスとけん玉の音しか聞こえません。緊張感が漂う中、参加者は練習の成果を披露していました。参加者した小学生：めっちゃ緊張しました。（技）めっちゃ決まりました。シニアの部に参加した人：本番となると、なかなか思い通りの技はできない。緊張感がたまらな