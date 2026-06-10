歌手の近藤真彦（61）が10日、テレビ大阪の街ブラバラエティー「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58、7月4日から土曜後7・54）に初出演、大阪・天神橋筋商店街や京橋をMCの「メッセンジャー」黒田有（56）とロケを行った。撮影終了後には取材に応じ「この番組、すごい楽しみにしてまして、今日朝3時半に起きました」などと少年のようなテンションで話した。普段、大阪ではコンサート会場とホテルとの往復だけだそうで「大阪の街