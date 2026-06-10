トヨタ自動車の豊田章男会長トヨタ自動車は10日、豊田章男会長の2026年3月期の役員報酬が21億1300万円だったと公表した。前期の19億4900万円と比べて約8％増え、トヨタの歴代取締役として過去最高となった。トヨタは22年以降の報酬水準の段階的な見直しを理由に挙げた。豊田氏が、長期的な経営方針のかじ取りや車の出来を確かめる「マスタードライバー」としての対応、ステークホルダー（利害関係者）との関係づくりなど多様な