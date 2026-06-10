先週からクマの目撃が相次いでいる栃木・宇都宮市。きのう、クマ1頭が捕獲されました。市は、きょうも市内のすべての小中学校を休校としていましたが、あすは通常登校とすると発表しました。7日深夜にクマが出没した宇都宮市の商店街から中継でお伝えします。