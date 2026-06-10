◇交流戦西武―広島（2026年6月10日ベルーナＤ）西武が初回2死から4連打で3点を先制した。これが3連勝中の勢いなのか。2死から3番・長谷川が右前打。前日は体の張りを訴えて途中交代したネビンが中前打で復調をアピールし、一、三塁とチャンスをつくった。ここで古賀悠が先制の左線2点二塁打。さらに渡部が中前に適時打で3点目を叩き出した。就任2年目の西口監督はこの試合前まで99勝99敗。勝てば通算100勝の節目の