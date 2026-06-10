食品などを取り扱う無人販売店に設置された防犯カメラに映っていたのは、“代金を支払ったフリ万引き”。黒いリュックを持った人物は、商品をレジに通し終えると、スマートフォンでのQRコード決済を選択。いったんは決済画面を開きますが、ほんの一瞬、画面をかざしただけで、商品を全てリュックの中へ。さらに別の映像を見てみると、画面を操作し、支払いを終えることなく店をあとにしました。男は「決済キャンセル」のボタンを押