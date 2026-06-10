「西武−広島」（１０日、ベルーナドーム）女優の山下美月がセレモニアルピッチに登場し、可憐な投球で球場を沸かせた。背番号「１」に「ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ」と記された西武ユニホームにスカート、ポニーテール姿でマウンドに上がると、力強い脚上げで投球。惜しくもノーバウンドとはならなかったが、ワンバウンドで捕手のミットに収まり、キュートな笑顔でファンの歓声に応えていた。山下は舞台「成瀬は天下を取りにいく