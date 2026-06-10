6月9日、お笑い芸人・とにかく明るい安村が自身のInstagramストーリーズを更新。5月29日より公開されている映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』の撮影オフショットとみられる写真を公開し、その激変ぶりが注目を集めている。安村は《みんな明るい！》とコメントを添え、共演者とみられる男性2人と肩を組んだ写真を投稿。中央に立つ安村は、トレードマークでもある水着姿ながら、ふだんとは異なる派手なデザインを着用。さらに、明る