81.2％。この数字は、民間企業が調査した来年春に大学を卒業する学生の就職内定率です。今月1日に採用選考活動が解禁されたばかりですが、すでに8割を超えています。売り手市場が続く中、石川県内の就活事情を学生と企業に聞きました。10日から始まった「いしかわ就職フェア」。11日までの2日間で、石川県内企業約120社が参加します。 学生側はどんな企業で働きたいのか、求める条件を聞きました。学生は：「自分が一番見てる