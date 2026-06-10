石川県の白山市と能美市の井戸から有機フッ素化合物・PFASの検出が相次いでいる問題。10日、両市の市長が環境省を訪れ、健康への影響に関し、明確な指針を示すよう求めました。10日、石川県の白山市と能美市の両市長は、農林水産省と環境省に対し、PFAS対策の推進についての要望書を提出しました。要望書では、住民の健康相談や血中濃度検査への支援のほか、市民の不安解消に向け、健康や農作物への影響に関し、明確な規制基準を示